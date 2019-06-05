Обыск НАБУ в УАФ: следователи вышли на окружение сына Луценко

Обыски в Доме футбола НАБУ проводило в кабинетах всего здания.

К возможным злоупотреблениям на закупках для строительства футбольных полей с искусственным покрытием, которое расследует НАБУ, может быть причастен человек, связанный с генеральным прокурором Юрием Луценко.

Обыски в Доме футбола 5 июня НАБУ проводило в кабинетах всего здания, начиная с первого этажа, где находится отдел маркетинга. Об этом pravda.com.ua рассказал источник в Украинской ассоциации футбола.

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Также был проведен обыск и на пятом этаже, где расположены кабинеты руководства Украинской ассоциации футбола. Следователи НАБУ в поиске документов по строительству и изготовление искусственных полей акцентировали свое внимание на деятельности Дениса Морозенко.

Денис Сергеевич Морозенко работал в ФФУ с мая 2015 по июль 2018 года в должности заместителя начальника аналитического отдела Департамента развития. Даже известна зарплата Денисенко на этот период в ФФУ – 999 272 гривен.

Именно Денисенко был тем человеком, который осуществлял контроль по закупке газонного покрытия у завода ФФУ и строительству футбольных площадок за средства государственного бюджета. Назначение Морозенко на должность ФФУ в 2015 году произошло при содействии нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко.

"Все дело в том, что Денис Морозенко входит в близкое окружение сына генпрокурора - Александра. Именно он был свидетелем на свадьбе сына Луценко".

В мае 2018 года в сюжете"Наші гроші з Денисом Бігусом"шла речь манипуляции с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных площадок коммерческим заводом. Позже "Схемы" нашли связь между председателем Федерации футбола Украины Андреем Павелко с оффшором, который заработал миллионы на ФФУ. В 2016 году общественная организация "ФФУ", возглавляемая Павелко, зарегистрировала ООО "ФФУ Продакшн", которое в 2017 году под Киевом открыло завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей. После расследования журналистов НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.