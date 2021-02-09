Обладатель Кубка мира рассказал, почему покинул "Динамо"

Георгий Цитаишвили не имел игровой практики в "Динамо". Фото: Reuters

Обладатель молодежного Кубка мира в составе сборной Украины, 20-летний Георгий Цитаишвили покинул "Динамо", потому что не имел игровой практики.

2-ю часть сезона футболист проведет на правах аренды в полтавской "Ворскле".

"После"Ювентуса" сказал, что надо искать варианты. Потому что не смогу сидеть, получать зарплату и делать вид, что все нормально. Я хотел играть.

Я поговорил с Вадимом Шаблием (агент игрока. - Gazeta.ua), папой. Связались с Игорем и Григорием Суркисом. Они сказали, что все решает Мирча Луческу. Мистер сказал: "Конечно, только чтобы это было в Украине, чтобы я видел", - сказал Цитаишвили в интервью YouTube-канала SportArenaTV.

Летом 2019-го Цитаишвили выиграл молодежной Кубок мира в Польше. В финале игрок забил гол.

В 1-й части сезона Георгий Цитаишвли провел за первую команду "Динамо" 4 матча.