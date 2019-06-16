Обидчик Владимира Кличко победил соперника нокаутом во втором раунде и стал чемпионом

Бывший обидчик Владимира Кличко Тайсон Фьюри смог завоевать новый пояс

Британский боксер Тайсон Фьюри не имел особых проблем в бою против немца Томаса Шварца. Арбитр боя уже во втором раунде был вынужден его остановить.

Это был бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Inter-Continental. Им владел Шварц, получивший его весной 2017 года. Поэтому для немца поединок против Фьюри стал пятым защитой этого титула.

Британец сразу бросился бить соперника. И уже во втором раунде отправил того в нокдаун. Однако Шварц сумел подняться. И продолжить бой толком не сумел. Фьюри после этого просто зажал его в углу и начал наносить удар за ударом. Поэтому рефери остановил бой досрочно. Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом.

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После этого боя британец может претендовать на поединок против Деонтея Уайлдера. Он обладатель пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Они уже дрались 1 декабря 2018. Тогда Фьюри дважды оказывался в нокдауне, но сам бой победителя не выявил. Поэтому Уайлдер остался чемпионом мира.