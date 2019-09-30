Обидчик сборной Украины стал чемпионом Европы по волейболу

Сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу.
Об этом сообщает "24 канал"
В финале Евро-2019 сборная Сербии встречалась со сборной Словении. И именно словенцы выиграли первый сет 25:19.
Однако в трех последующих сетах особой борьбы не получилось. Если еще в начале сета словенцы пытались навязать борьбу, то к концу сербы довольно уверенно доводили их до победы.
Поэтому именно сборная Сербии стала чемпионом Европы по волейболу.
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Именно Сербия победила сборную Украины в сверхнапряженном в четвертьфинале волейбольного Евро-2019.
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