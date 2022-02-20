Обидчик Ломаченко Теофимо Лопес хочет посетить Украину

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Теофимо Лопес хочет посетить Украину.
Тренер и отец американского боксера Теофимо Лопес-старший рассказал о желании приехать в Украину в первой половине 2022 года.
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"Мы очень хотим посетить Украину. Попробуем весной или летом вместе с Теофимо и нашими семьями посетить вашу замечательную страну", - сказал Лопес-старший в комментарии World Boxing Council Ukraine.
Осенью 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. В конце 2021 года американец проиграл все свои пояса австралийцу Джорджу Камбососу.
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