Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"

Каждый болельщик итальянской "Фиорентины" знает племянницу спортивного директора клуба Даниэле Праде - Костанцию ​​Гримальди.

Девушка стала знаменитой после всего одной шутки Праде, которую он сказал после пресс-конференции о продлении контракта с хавбеком Гаэтано Кастровилли.

"Мы завершили переговоры относительно 5-летного контракта. Профиль Гаэтано идеально соответствует будущему "Фиорентины". Кастровилли молодой, сильный и умный. Я сказал ему, что если он продолжит работать так же серьезно и профессионально, он сможет написать моей красивой племяннице в инстаграм", - заявил Даниэле.

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После этих слов на аккаунт Костанции подписались тысячи людей. Сначала девушке даже пришлось скрыть комментарии, а потом и вовсе сделать страницу частной. Однако позже Констанция смирилась с популярностью и открыла свой инстаграм. Девушка отличается особой красотой и сексуальностью, а также любит позировать на камеру в открытых и откровенных нарядах.

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