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пятница, 06 декабря 2019 12:46

Обамеянг побежал в туалет во время штурма ворот "Брайтона"

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Обамеянг побежал в туалет во время штурма ворот &quot;Брайтона&quot;
Обамеянг біл лучшим футболистом Африки в 2015 году

Нападающий "Арсенала" Обамеянг на несколько минут ушел с поля в матче 15-го тура АПЛ против "Брайтона". Об этом сообщает .unian.ua

В концовке встречи, когда "Арсенал" проигрывал с разницей в один мяч, капитан "канониров" бежал в подтрибунное помещение. На 89-й минуте камеры поймали Обамеянга, когда он возвращался на поле. Наставник "Арсенала" Фредди Юнгберг после матча подтвердил, что футболисту надо было сбегать в туалет. "Он сбежал и вернулся через две-три минуты. Если ты плохо себя чувствуешь, с этим ничего не поделаешь", - сказал Юнгберг, которого цитирует.

Встреча в итоге завершилась поражением "Арсенала" со счетом 1:2. "Канониры" не смогли выиграть в девятом матче подряд.

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До перехода в "Арсенал" Обамеянг защищал цвета "Боруссии" из Дортмунда.

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