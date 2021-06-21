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Нужно бояться Шевченко и Ярмоленко – австрийские болельщики

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Нужно бояться Шевченко и Ярмоленко – австрийские болельщики
Австрийские фанаты не верят в свою сборную. Фото: Reuters

В Австрии местные болельщики просчитали шансы своей сборной на выход в 1/8 Евро-2020.Австрийцы надеются, что их сборная сыграет вничью, но это будет не договорной матч, а просто потому, что встречаются две команды плюс-минус равного уровня. Сообщает footboom.com

Впрочем, многие всё-таки уверены, что Украина и Австрия будут играть на ничью и потом над этими двумя сборными будет смеяться вся Европа. А саму ситуацию, которая сложилась перед матчем, многие сравнивают с "Хихонским позором".

Manko: Хочу обратиться к молодым болельщикам на этом форуме: завидую вашему оптимизму! Несколько лет назад я бы напечатал такие же слова. Но, к сожалению, в футболе мы не лучшие, особенно с этим тренером. Возможно, мы и сыграем вничью - для меня это было бы даже лучше, чем победа, ради потенциального соперника в 1/8 финала, но если бы мне пришлось поставить деньги на результат этого матча, то это была бы победа Украины.

Topak: Собственно говоря, всех бы устроила скучная ничья со счетом 0:0. Украина будет на втором месте, австрийцы останутся на третьем месте и с 99% вероятностью выходят в плей-офф, а также избегут Италии в 1/8. Кроме того, Фода с удовольствием поставит автобус у своих ворот, как он это любит делать. Единственный элемент неопределенности - это Шевченко. Боюсь, он захочет выиграть игру, чтобы проявить себя и испортит план всем, кто надеется на ничью.

2:0 в пользу Украины. Все остальное - это фантастика или сказки

Gittes: Венгрия доказала, что не стоит никого бояться. Если они смогли остановить французов, то чем мы хуже? Да, мы без вариантов проиграли Нидерландам, но и украинцы им проиграли. Не думаю, что Украина сейчас сильнее Австрии.

Jossas: Украина как противник – находка для нашей сборной, ничего не может пойти не так. В мировом рейтинге они находятся ниже Австрии на одно место, этим все сказано. Нам подходит их стиль игры. Мы отдадим им мяч, они удивятся и растеряются, а мы хитро отсидим 90 минут в обороне. Зачем Фоде прямо сейчас пытаться устроить зрелище и действовать первым номером? В этой игре нам не нужно ничего изобретать, все прекрасно знают, как можно остановить Украину и какой результат всех устраивает.

Statler: 2:0 в пользу Украины. Все остальное - это фантастика или сказки. Победа над Северной Македонией подарила надежду, но ужасная игра против Нидерландов показал наше место. Даже если мы чудом выйдем в плей-офф, то там уже не будет соперников уровня Северной Македонии. А если встретимся с Германией, Португалией или Францией, то будет разгром.

Datze: Украина сильнее нас по многим параметрам. Ставлю на их победу со счётом 2:0 или 3:1. Им достаточно нейтрализовать Арнаутовича, чтобы не пропустить. Украина в лучшей игровой форме. Чего только стоит Андрей Ярмоленко. Поэтому ничья для нас будет за счастье, но больше склоняюсь к тому, что Австрия снова проиграет и вылетит с Евро-2020. А Украина потом вылетит от Италии, конечно. Но это уже другая тема.

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Сегодняшняя игра станет первым официальным матчем между Украиной и Австрией. Пока в группе наши занимают второе место. Если Украина останется на второй строчке, то уже в 1/8 финала сыграет со сборной Италии.

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