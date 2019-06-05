Новым тренером "Шахтера" може стать Заго

Заго работал в "Шахтере" в 2013-15 годах

Стали известны новые подробности встречи главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки и руководства "Ромы". В Мадриде провели переговоры сам Фонсека, его агент Марко Абреу, функционеры "Ромы" Фьенга и Петраки, а также итальянский посредник. Встреча прошла позитивно - по финансовой части Фонсека вопросов не имеет, его агент обо всем договорился с итальянским клубом.

Сейчас Фонсека ждет, как "Рома" разрешит ситуацию с "Шахтером" по поводу компенсации 5 млн евро. Ожидается, что вместо Фонсеки донецкую команду может возглавить бразильский специалист Антонио Карлос Заго, информирует "Террикон".

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Заго уже работал в "Шахтере" на протяжении 2013-2015-х, когда ассистировал Мирче Луческу. С тех пор Заго успел поработать в "Жувентуде", "Интернасьонале", "Форталесе", "Ред Булл Бразиле", а сейчас трудится в "Брагантино".