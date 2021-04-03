Новый тренер украинских биатлонисток сделает ставку на своих фавориток

Урош Велепец провалился на Олимпиаде-2018. Фото: twitter.ukrbiathlon

Женская сборная Украины по биатлону узнала имя нового тренера - им стал словенец Урош Велепец, который уже тренировал украинок.

После сочинской Олимпиады Велепец провел несколько неплохих лет с командой: выигрывал мировые чемпионаты, этапы Кубка мира, был в призерах. Но с треском провалился на Олимпиаде в Пхенчхане. Настолько громко, что Валентина Семеренко впоследствии долго рассказывала об атмосфере в сборной.

Конечно, провала на Олимпиаде ему не простили. Следующие три сезона украинская женская сборная искала себе другого наставника: приглашала россиянина Андрея Прокунина, просила сжалиться тренера мужской команды Юрая Санитру. Не сказать, что поиски были напрасными, но и громких успехов не было.

Велепец ушел тогда, когда подошел процесс смены поколений. А поскольку Украина не Норвегия и даже не Россия, то этот процесс затянулся до неприличия. Поэтому нельзя сказать, что Урош возвращается к той самой сборной. Он возвращается в команду, которая постарела на три года.

Впрочем, не все так плохо. В прошлом году процесс смены поколений сдвинулся с мертвой точки. Пришла экс-беларуска Дария Блашко. Вернулась в биатлон Ирина Петренко (Варвинец). Несмотря на малое количество стартов неплохие результаты имела Анастасия Меркушина. Не утратили скоростей лидеры команды - Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Процесс отлучения 35-летних сестер Семеренко от сборной начал не Велепец, а Санитра. Поэтому в Уроша развязаны руки. Он, очевидно, не забыл о скандале, который ему устроила Валентина Семеренко три года назад в Корее. Поэтому очередные комплименты в адрес сестер и их тренера Григория Шамрая так и останутся комплиментами. Сестры потеряли скорость. За весь прошлый сезон они не пробежали ни одной приличной гонки.

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Поэтому нельзя накладывать результаты Велепца 3-летней давности нынешние ожидания. Он приходит в другую команду. И уйдет из нее тогда, когда закончат выступать его фаворитки Джима и Пидгрушная.