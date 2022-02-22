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вторник, 22 февраля 2022 22:17

Новый тренер "Миная" раскритиковал Селезнёва

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Новый тренер &quot;Миная&quot; раскритиковал Селезнёва
Наставник "Миная" Владимир Шаран. Фото: ФК "Минай"

Владимир Шаран подвел итоги зимних подготовительных сборов "Миная".

Специалист возглавил закарпатскую команду после первой части сезона, информирует Meta-ratings.com.ua.

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"Сбор прошел нормально, и в целом я им доволен. Все, что запланировали, выполнили - это самое главное.

Условия для проведения сбора у "Миная" были хорошими. Единственное, что футбольные поля в этот раз были не такого качества, как хотелось бы. Виной тому сильные осадки.

Селезнёв? Как и другие ребята, проявили себя на сборах хорошо. А вот взаимопонимание на поле у него оставляет желать лучшего", - сказал Шаран.

"Минай" в турнирной таблице идет на предпоследней строчке, отставая от 14-го места на три очка. Весной команде предстоит сыграть 12 матчей в УПЛ.

Евгений Селезнев известен выступлениями за "Шахтер", "Днепр", турецкие клубы, российскую "Кубань" и испанскую "Малагу". В составе сборной Украины провел 58 матчей и забил 11 голов. Участвовал в Евро-2016.

Предыдущий клуб Евгения, "Колос", прекратил с ним сотрудничество из-за подозрения в нарушении режима.

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