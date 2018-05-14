Новый тренер "Боруссии" Дортмунд не видит Ярмоленко в команде

Будущий наставник "Боруссии" - Люсьен Фавр. Фото: Championat.asia

Украинский вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко летом может покинуть клуб.

"1 июля Боруссию должен возглавить швейцарский специалист Люсьен Фавр, который при поддержке руководства дортмундского клуба проведет в команде кадровую чистку.

В списке игроков, которым собираются указать на дверь, оказался и Андрей Ярмоленко. Украинец провел в Дортмунде лишь сезон, пропустив несколько месяцев из-за травмы, и вроде бы разочаровал боссов клуба своей игрой. Экс-хавбек Динамо сыграл 26 матчей и забил шесть голов", - сообщает "Футбол24".

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Нынешний главный тренер "Боруссии" Дортмунд Петер Штегер заявил, что покидает пост.