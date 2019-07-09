Новичок УПЛ усилился известным канадским форвардом

Арамис Кузин должно усилить атаку "Днепра 1" в УПЛ

"Днепр-1" подписал однолетний контракт с канадским нападающим Арамисом Кузиным. Об этом СК "Днепр-1" сообщил на своем официальном сайте.

20-летний игрок, который родился в Торонто, выступал в США, пока не пополнил состав "Оболони-Бровар" в прошлом сезоне. По итогам прошлого года, Кузин сыграл 20 матчей в Первой лиге, забив три мяча.

Ранее СК "Днепр-1" взял в аренду двух игроков "Динамо" - полузащитника Сергея Булеца и нападающего Владислава Супряга. Также новичок УПЛ подписал хавбека Александра Кобахидзе.

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По итогам сезона 2018/19 СК "Днепр-1" выиграл Первую лигу и вышел в элитный украинский дивизион. Новый сезон команда Дмитрия Михайленко начнет 31 июля, когда дома в первом туре УПЛ будет принимать "Олимпик".