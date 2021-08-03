Норвежский спринтер установил олимпийский рекорд

Норвежский спринтер 25-летний Карстен Вархольм стал олимпийским рекордсменом.
Вольхольм побил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на Играх в Токио.
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Норвежец одержал победу в финальном забеге, преодолев дистанцию за 45,94 с.
Он побил собственный мировой рекорд - 1 июля 2021-му норвежец пробег за 46,70 с.
До этого рекорд 29 лет принадлежал американцу Кевину Янгу - 46,78 с.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.
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