Норвежский спринтер установил олимпийский рекорд

Карстен Вархольм выиграл первое "золото" на Играх в карьере. Фото: Reuters

Норвежский спринтер 25-летний Карстен Вархольм стал олимпийским рекордсменом.

Вольхольм побил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на Играх в Токио.

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Норвежец одержал победу в финальном забеге, преодолев дистанцию ​​за 45,94 с.

Он побил собственный мировой рекорд - 1 июля 2021-му норвежец пробег за 46,70 с.

До этого рекорд 29 лет принадлежал американцу Кевину Янгу - 46,78 с.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.