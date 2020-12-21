Норвежки выиграли чемпионат Европы по гандболу

Норвегия вернула чемпионское звание. Фото Global Look Press

Женская сборная Норвегии одержала победу над командой Франции в финальном матче чемпионата Европы по гандболу.

Встреча проходила на главной арене в датском Хернинге и завершилась победой норвежек со счетом 22:20.

Лучшим игроком матча была признана вратарь французской команды Клеопатр Дарлё.

На прошедшем ЧЕ-2018 во Франции первые золотые медали в своей истории завоевала хозяйка турнира. Восьмикратный победитель турнира Норвегия тогда стала 5-й.

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Бронзовые медали ранее завоевала сборная Хорватии.