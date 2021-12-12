Норвежка сумела отыграть 50 секунд в беларуски в биатлоне

Ройзеланд отыграла 50 секунд в Солы. Фото: Wcbiatlon

Сегодня, 12 декабря, прошла женская гонка преследование на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу праздновала норвежка Марта Ройселанд. Второй была беларуска Анна Сола, а третьей - шведка Эльвира Эберг.

Норвежка отыграла в беларуски 50 секунд отставания на старте.

Украинка Елена Билосюк финишировала на 13-й позиции, отыграв 11 мест. Украинка стала единственной биатлонисток, которая закрыла все мишени в этой гонке.

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Юлия Джима допустила 7 промахов и финишировала 49-й. Ранее в мужской эстафете Украина пришла седьмой.