Норвегия доминирует. Тирил Экхофф выиграла массовый старт в Анси

Тирил Екхофф выиграла третью гонку подряд на этапе Кубка мира в Анси

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла гонку с массового старта на этапе Кубка мира во французском Анси. Тирил захватила лидерство с первого этапа и только раз уступила его финке Кайсе Макаряйнен после второй стрельбы лежа. Впрочем, даже тогда преимущество Кайсы измерялась одной секундой.

После первой стрельбы стоя Экхофф захватила единоличное лидерство и на финише "привезла" соперницам более минуты.

Второй финишировала итальянка Доротея Вирер, а третьей - шведка Линн Персон.

Украинка Елена Пидгрушная пришла к финишу девятнадцатой. Дарья Блашко - предпоследней, двадцать девятой.

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Следующий этап Кубка мира пройдет в 2020 году в немецком Оберхофе.