Номер в японском отеле оказался слишком маленьким для украинского баскетболиста

Для капитана мужской сборной Украины по баскетболу Вячеслава Кравцова катастрофически малым оказался номер отеля в Токио.

Кравцов обживается на новом месте работы - в Японии. В воскресенье 32-летний одессит поделился в соцсетях фотографиями из гостиничного номера в Токио. Как оказалось, его размеры катастрофически малы для украинского гиганта ростом 212 см, пишет "Сегодня"

Автор: Соцсети

Автор: Соцсети

Автор: Соцсети

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Вячеслав Кравцов - украинский профессиональный баскетболист. Играет на позиции центрового. Выступал за БК "Киев", БК "Донецк", ЦСКА, "Детройт Пистонс", "Феникс Санс", "Сарагосу", "Валенсию". Капитан сборной Украины по баскетболу.