Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"

на совести вратаря – два пропущенных мяча

Мюнхенская "Бавария" одержала тяжелую победу над аутсайдером Бундеслиги "Падерборном" в матче 23-го тура чемпионата Германии – 3:2.

Хозяева поля открыли счет на 25-й минуте после сольного прохода Сержа Гнабри, но перед самым перерывом гости сравняли счет благодаря чудовищному ляпу вратаря Мануэля Нойера, который выскочил на перехват мяча, но промахнулся и позволил игроку "Падерборна" забить гол. Сообщает "Сегодня".

На выручку своему голкиперу пришел главный бомбардир команды Роберт Левандовски. Поляк оформил дубль в матче, при этом, победный гол был забит за несколько минут до финального свистка.

Отметим, что и во время второго гола "Падерборна" не обошлось без ошибки Нойера, который отбил мяч прямо на ногу сопернику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПСЖ оказался в центре громкого скандала

Левандовски забил свой 25-й гол в Бундеслиге. В ТОП-5 лигах больше только у нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле (26)