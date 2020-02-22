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суббота, 22 февраля 2020 10:10

Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"

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Нойер чудовищно ошибся в матче против &quot;Падерборна&quot;
на совести вратаря – два пропущенных мяча

Мюнхенская "Бавария" одержала тяжелую победу над аутсайдером Бундеслиги "Падерборном" в матче 23-го тура чемпионата Германии – 3:2.

Хозяева поля открыли счет на 25-й минуте после сольного прохода Сержа Гнабри, но перед самым перерывом гости сравняли счет благодаря чудовищному ляпу вратаря Мануэля Нойера, который выскочил на перехват мяча, но промахнулся и позволил игроку "Падерборна" забить гол. Сообщает "Сегодня".

На выручку своему голкиперу пришел главный бомбардир команды Роберт Левандовски. Поляк оформил дубль в матче, при этом, победный гол был забит за несколько минут до финального свистка.

Отметим, что и во время второго гола "Падерборна" не обошлось без ошибки Нойера, который отбил мяч прямо на ногу сопернику.

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Левандовски забил свой 25-й гол в Бундеслиге. В ТОП-5 лигах больше только у нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле (26)

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