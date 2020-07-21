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вторник, 21 июля 2020 20:52

Никто не знает "Динамо" лучше чем Скрипник – Федорчук

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Никто не знает &quot;Динамо&quot; лучше чем Скрипник – Федорчук
Олег Федорчук считает Скрипника идеальным тренером для "Динамо". Фото ПФЛ

Футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал выступления киевского "Динамо" в завершившемся сезоне.

"Результат, как ни странно, был достигнут: киевляне выиграли Кубок и второе место в чемпионате. Однако игра была удручающей. По логике событий, тренера надо было менять в мае, после окончания чемпионата. Однако все перечеркнула ситуаций с коронавирусом. По сути, дотянули до конца июля. Через месяц стартует новый чемпионат, а в "Динамо" нет тренера.

Арендованные игроки выступили значительно лучше чем основная команда

Михайличенко досталась тяжелое наследие еще от предыдущего тренера, который собирал этих игроков. Для меня откровением стало то, что арендованные игроки выступили значительно лучше чем основная команда. Леднев, Супряга, Михайличенко играли очень солидно. Богдан Михайличенко был даже лучше Миколенко.

Если бы на месте президента "Динамо" был я, то назначил бы тренером Скрипника. Реброву надо время на знакомство с новыми динамовскими реалиями. Скрипник же скрупулезно изучал соперника. Никто не знает соперника лучше, чем вчерашний оппонент.

Скрипник - как раз то, что сейчас нужно киевлянам. Нравится его манера подачи себя. При всем уважении к Алексею Михайличенко - он здесь однозначно проигрывает.

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Киевское "Динамо" вчера уволило главного тренера Алексея Михайличенко и его тренерский штаб. Нового руководителя должны назначить в ближайшее время.

Автор: Юрий Стригун
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