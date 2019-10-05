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суббота, 05 октября 2019 17:44

Никита Бурда выбыл на полгода

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Никита Бурда выбыл на полгода
Бурда травмировался в игре с "Ворсклой"

Стала известна официальная информация относительно сроков восстановления центрального защитника Динамо Киев и сборной Украины Никиты Бурды.

По словам главного врача киевлян Леонида Миронова игрок 3-го октября в Барселоне перенес операцию на колене, где было обнаружено повреждение передней крестообразной связки. Оперативное вмешательство прошло успешно и вскоре футболист приступит к восстановлению.Об этом сообщает footballua.tv

Через неделю Бурда вернется в Киев, где пройдет месячный курс реабилитации, после чего снова на один день отправится на консультацию в Барселону . Приблизительный срок восстановления – 5-6 месяцев.

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В четверг подопечные Михайличенко сыграли в Лиге Европы против Лугано. Финальный свисток арбитра зафиксировал сухую ничью.

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Дата
05
октября

Украина впервые одолела в футболе признанного фаворита

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