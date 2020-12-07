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понедельник, 07 декабря 2020 16:45

Никаких проблем у "Ворсклы" нет – вице-президент

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Никаких проблем у &quot;Ворсклы&quot; нет – вице-президент
Олег Лысак опроверг слухи о продаже клуба. Фото ФК "Ворскла"

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак не владеет информацией о возможной продаже клуба. Сообщает "Трибуна".

"В эту минуту я изучаю пакет документов по бюджетированию клуба на следующий год. Такой информацией вообще не владею. Кто ее запустил? Даже не хочу комментировать желтую прессу. Даже если будет решение о продаже, то это право акционера. Какие проблемы?

Никаких проблем у клуба нет. Поверьте, сегодня все настолько публично, что все было бы уже известно. Если думаете, что у нас проблемы, то поднимите стоимость компании на Лондонской фондовой бирже.

Зарплаты выплачивают вовремя. Или вы думаете, мы бы сейчас не продали футболиста, если бы были какие-то проблемы? А спрос есть, и так мы бы закрыли свои бюджеты на полгода-год. С этим проблем нет.

В эту минуту я читаю спонсорские контракты на следующий год и не знаю, что комментировать в этой ситуации", - сказал Лысак.

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После 12 туров чемпионата Украины "Ворскла" занимает 4-е место в турнирной таблице и уступает "Динамо", "Шахтеру" и "Десне".

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Дата
07
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