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воскресенье, 13 июня 2021 21:02

Нидерланды – Украина – 2:0 (Второй тайм)

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Нидерланды – Украина – 2:0 (Второй тайм)
"Йоханн Кройфф АренаФ готова к проведению игры. ото: knvb.nl.

Добрый вечер!

Наконец мы дождались того времени, когда сборная Украины дебютирует на Евро-2020. И сразу с очень серьезным соперником - сборной Нидерландов. Да еще и в Амстердаме!

А мне вспоминается другой июнь и другой год - 1988-й. Вечер 12 июня в Кельне. Матч Голландия (тогда ее еще можно было так называть) - Украина (тогда ее еще нельзя было так называть). Девять украинцев с двумя представителями татарского народа (Дасаев и Хидиятуллин) обыграли команду Гуллита (Ван Бастен просидел матч в запасе) - 1:0.

Не знаю, как у вас, а у меня ощущение дежавю. Проблемные Нидерланды с амбициозным тренером против сплоченной Украины. Конечно, мы не имеем таких звезд, которые были в 1988-ом, но опять называемся андердогами. Опять Нидерланды будут идти стеной. Устоим ли?

Удачная игра сегодня почти гарантирует выход в 1/8 финала. Ну и хайп вокруг футболок нашей сборной нужно подтверждать серьезной игрой и серьезным результатом. Потому что когда, как не сейчас?

Тренеры уже назвали стартовые составы команд. В Украины несколько неожиданностей: Сидорчук будет играть вместо Степаненко, а Забарный – вместо Кривцова.

Нидерланды: Стекеленбург – Ван Анхольт, Блинд, Де Врей, Тимбер, Думфрис – Ф. Де Йонг, Де Рон, Вейналдум – Депай, Вегорст.

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, Л. Де Йонг, Классен, Гравенберх, Мален, Коопмейнерс, Гакпо.

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Сидорчук, Малиновский, Зинченко – Зубков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Попов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Довбик.

Играют гимны команд.

Игра началась!

2 мин. Зинченко обрезался и вывел Депая на наш ворота. Впрочем Бущан сыграл надежно.

4 мин. Ярмоленко бил после подачи с углового от Малиновского, но нацелен удар не получился.

6 мин. Бущан!!! Потянул удар Думфриса с 5 метров.

7 мин. Еще один убийственный момент у хозяев! Выше ворот полетел мяч.

10 мин. Зубков хромает. Может быть вынуждена замена. Так и есть. Марлос выходит!

14 мин. Давят голландцы. Трудно в эти минуты нашим игрокам.

18 мин. Миколенко прорвался по правому флангу и выполнил передачу на Яремчука. Получилось очень сильно.

22 мин. Ярмоленко испортил перспективную атаку. Не хватило скорости Андрею, чтобы вырваться на оперативный простор.

26 мин. Осадили нашу штрафную хозяева. Пока отбиваемся.

27 мин. Бущанище! Ликвидировал выход один на один Вергхорста.

31 мин. Ярмоленко нанес первый удар в створ, но никакой опасности этот удар не представлял.

36 мин. Забарный потерял мяч и все едва не закончилось голом в свои ворота.

39 мин. Бущан снова потянул просто убийственный удар из пределов штрафной.

40 мин. И сразу же Думфрис бил головой. Марлос упустил выход правого хавбека.

43 мин. Совсем зажали нас голландцы. Никакой контригры нет.

45 мин. Все, первый тайм закончился. Из последних сил отбиваемся.

Начинают команды вторую половину матча.

49 мин. Позиционно атакуют Нидерланды. Будто первый тайм продолжается.

52. мин. ГОЛ! Пробили Бущана таки. Миколенко потерял мяч, пошел прострел, Бущан перехватил, но на отскоке первым был Вейналдум. Проигрываем - 0:1

57 мин. На кураже вдруг забивают хозяева. Вехорст забивает после падения Миколенко. Антигерой Виталий сегодня – 2:0

63 мин. Совсем разваливается хваленая команда Шевченко. Ни одного момента у нас.

67 мин. Противно смотреть, честное слово. Сильный спортсмен бьет слабого. Вот вам и плохой тренер Де Бур!

71 мин. Продолжают играть Нидерланды будто и счет не открыт. Давят и рвутся вперед.

72 мин. Яремчук неплохо пробил, но все видел Стекеленбург.

Автор: Юрий Стригун
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