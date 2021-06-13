Нидерланды – Украина – 0:0 (Первый тайм)

"Йоханн Кройфф АренаФ готова к проведению игры. ото: knvb.nl.

Добрый вечер!

Наконец мы дождались того времени, когда сборная Украины дебютирует на Евро-2020. И сразу с очень серьезным соперником - сборной Нидерландов. Да еще и в Амстердаме!

А мне вспоминается другой июнь и другой год - 1988-й. Вечер 12 июня в Кельне. Матч Голландия (тогда ее еще можно было так называть) - Украина (тогда ее еще нельзя было так называть). Девять украинцев с двумя представителями татарского народа (Дасаев и Хидиятуллин) обыграли команду Гуллита (Ван Бастен просидел матч в запасе) - 1:0.

Не знаю, как у вас, а у меня ощущение дежавю. Проблемные Нидерланды с амбициозным тренером против сплоченной Украины. Конечно, мы не имеем таких звезд, которые были в 1988-ом, но опять называемся андердогами. Опять Нидерланды будут идти стеной. Устоим ли?

Удачная игра сегодня почти гарантирует выход в 1/8 финала. Ну и хайп вокруг футболок нашей сборной нужно подтверждать серьезной игрой и серьезным результатом. Потому что когда, как не сейчас?

Тренеры уже назвали стартовые составы команд. В Украины несколько неожиданностей: Сидорчук будет играть вместо Степаненко, а Забарный – вместо Кривцова.

Нидерланды: Стекеленбург – Ван Анхольт, Блинд, Де Врей, Тимбер, Думфрис – Ф. Де Йонг, Де Рон, Вейналдум – Депай, Вегорст.

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, Л. Де Йонг, Классен, Гравенберх, Мален, Коопмейнерс, Гакпо.

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Сидорчук, Малиновский, Зинченко – Зубков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Попов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Довбик.

Играют гимны команд.

Игра началась!

2 мин. Зинченко обрезался и вывел Депая на наш ворота. Впрочем Бущан сыграл надежно.