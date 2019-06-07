Нидерланды победили в овертайме сборную Англии и сыграют в финале Лиги нации

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер стал одним из антигероев матча.

В финале четырех Лиги наций определилась пара финалистов: сборная Нидерландов обыграла Англию со счетом 3:1 и в решающей игре сыграет с Португалией.

Несмотря на то, что открыть счет удалось англичанам, пенальти заработал и реализовал Маркус Рашфорд, нидерландцы отыгрались. Маттейс де Лигт, который привез одиннадцатиметровый в свои ворота, сравнял счет после перерыва в результате стандартного положения.

А вот выйти вперед команде Рональда Кумана удалось лишь в дополнительное время. Ошиблась оборона Англии, причем Кайл Уокер направил мяч в свои ворота после прострела с фланга. Точку в поединке поставил Куинси Промес.

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Матч за третье место Англия - Швейцария и финал Лиги наций Португалия - Нидерланды состоятся в воскресенье, 9 июня.