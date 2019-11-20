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среда, 20 ноября 2019 08:25

Нидерланды – первый известный соперник Украины на Евро

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Нидерланды – первый известный соперник Украины на Евро
СборнаяУкраины еще не побеждала Нидерланды

После завершения отборочных матчей к Евро-2020 в группе C можно констатировать, что сборная Украины получила первого соперника в финальной части турнира еще до жеребьевки. Об этом пишет sport.ua

Оппонентом "сине-желтых", которые будут сеяными из первой корзины, стала команда Нидерландов, финишировала на втором месте в отборочной группе после Германии и автоматически заняла второе место в группе C финальной части чемпионата Европы-2020.

Еще одним потенциальным соперником украинский из четвертой корзины может стать Румыния, но ей для этого нужно еще пройти плей-офф Лиги наций.

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Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября 2019 в Бухаресте.

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