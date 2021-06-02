Нидерланды еле спасли ничью в матче с Шотландией

Сборная Нидерландов имела мало поводов для радости. Фото: Reuters

Первый соперник Украины на Евро - сборная Нидерландов провела контрольный матч со сборной Шотландии. Игра проходила в португальском городе Фару и закончилась вничью - 2:2. На голы Хендри и Нисбета дублем ответил Депай.

Сборная Шотландии была обескровлена ​​потерей шести футболистов (один заболел коронавирусом, а пятеро с ним контактировали) достойно противостояла Нидерландам. Шотландцы проводили резкие и быстрые контратаки, к которым не была готова защита подопечных Де Бура.

Счет в матче был открыт после прессинга Шотландии против защитников страны тюльпанов. Мяч был перехвачен на половине поля Нидерландов, а защитник Хендри точным ударом направил его в ворота. Запасной голкипер Крул и близко к мячу не дотянулся. Шла 13-ая минута игры.

Нидерланды отыгрались красиво. Джорджиньйо Вейналдум сбросил головой мяч под удар Депаю и Мемфис пробил точно в угол без шансов для Крейга Гордона. На эту пару стоит обратить внимание защите сборной Украины. Вейналдум и Депай хорошо сыграны, быстро комбинируют и знают маневры друг друга. Жаль, что Де Бур заменил Вейналдума очень рано - на 30-ой минуте.

Дальнейшие попытки голландцев захватить инициативу ни к чему не привели. Во втором тайме они вообще попались на острую контратаку Шотландии. Разыгранную как по нотам быструю комбинаию островитян завершил форвард "Хайберниана" Кевин Нисбет. Защита Нидерландов во главе с хваленым Матейсом Де Лигтом в этой ситуации выглядела статистом.

Игра так и закончилась бы победой шотландцев, если бы не арбитр. На 87-ой минуте судья назначил более чем сомнительный штрафной с левого угла штрафной площади. Депай со второй попытки (первая за несколько минут до этого была неудачной) идеально пробил под самую штангу - 2:2. Очевидно сборной Украины стоит стараться избегать нарушений с этого фланга.

В целом Нидерланды не произвели впечатления непобедимой команды. Очевидно, у Франка Де Бура есть проблемы в коллективе. Особенно в игре в обороне. Шансы у сборной Украины 13 июня в Амстердаме однозначно будут. Другое дело, сможем ли мы их реализовать.

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Вчера еще один соперник Украины в группе сборная Северной Македонии сыграла вничью - 1:1 со сборной Словении. Сегодня сборная Англии победила сборную Австрии - 1:0. Матчем с австрийцами подопечные Шевченко завершат групповой этап Евро.