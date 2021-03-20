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суббота, 20 марта 2021 11:28

Нидерландский футболист просит Макрона отпустить его в сборную

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Нидерландский футболист просит Макрона отпустить его в сборную
Мемфис Депай может сыграть против Украины на чемпионате Европы. Фото: Reuters

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай обратился к правительству Франции с просьбой отпустить его в расположение сборной Нидерландов.

Ранее власти Франции запретили профессиональным футболистам покидать пределы страны для участия в матчах сборных из-за новой волны распространения коронавируса. Решение было обусловлено тем, что по возвращении во Францию игрокам придётся пройти двухнедельный карантин. Стоит отметить, что данные ограничения не распространяются на футболистов национальной команды Франции.

"Правительство Франции, могу я присоединиться к сборной Нидерландов в понедельник? Это было бы справедливо, поскольку вы делаете исключение для сборной Франции, которая тоже выезжает за пределы Европы, чтобы участвовать в матчах", — написал Депай на своей странице в "Твиттере", отметив аккаунты президента Франции Эммануэля Макрона, УЕФА и "Лиона".

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Ранее стало известно, что росийский футболист "Монако" Александр Головин из-за запрета не сможет принять участие в матче со сборной Словении 27 марта. Тремя днями ранее сборная Украины сыграет против Франции в Париже.

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