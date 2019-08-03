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суббота, 03 августа 2019 20:11

Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
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Недавно футболист Андрей Милевский открыл секреты своей любовной жизни. Спортсмен похвастался романом с Тиной Канделаки и рассказал, как ему помешали переспать с Дашей Астафьевой.

Известный футболист никогда не испытывал недостатка женского внимания. Сейчас Милевский встречается с очаровательной девушкой по имени Валерия.

Пара вместе с конца 2018 года. Говорят, что влюбленные даже думают о свадьбе. Новая девушка Милевского настоящая красавица. При этом она старше, чем может показаться - у нее уже есть сын Иван, которому десять лет.

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Как выглядит новая подружка Милевского. Фото: Instagram
Как выглядит новая подружка Милевского. Фото: Instagram
Как выглядит новая подружка Милевского. Фото: Instagram
Как выглядит новая подружка Милевского. Фото: Instagram
Как выглядит новая подружка Милевского. Фото: Instagram

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал о сексе с Тиной Канделаки. Также футболист сказал, с каким максимальным количеством женщин просыпался в одной постели.

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