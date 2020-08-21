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суббота, 22 августа 2020 12:00

Независимость это - Вячеслав Чорновил и закаленная в боях армия

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Независимость это - Вячеслав Чорновил и закаленная в боях армия
Маркевич часто помогал бойцам на фонте. Фото – "Гал инфо"

"Независимость Украины почувствовал сразу - со времени провозглашения. Было понятно, что возвращение в Союз уже не будет никогда. Окончательно убедился в этом во время референдума 1 декабря. У Львове огромные массы людей с невероятным энтузиазмом шли голосовать", - говорит футбольный тренер Мирон Маркевич.

Зимой 1991-92 годов была попытка заявить сборную Украины на отбор к Кубку мира-1994. В апреле был сыгран первый матч сборной против Венгрии. Мыслящие люди понимали, что началась новая эра в жизни страны и народа. Недальновидные все еще надеялись вернуть в Союз, устраивали ностальгию по ним. Жизнь расставила все точки над "і".

Крупнейшие тектонические изменения за 29 лет - два Майдана. Главное, что произошло после них - изменились люди

Символом независимости для меня был и остается Вячеслав Чорновил. Человек, посвятивший свою жизнь борьбе за независимость. В 70-80-х никто не верил Вячеславу, над ним смеялись. Власть отправляла в тюрьмы и ссылки. Но вера его была настолько сильной, что империя сломала об него зубы.

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Человека наказывали, мучили, но он не каялся. И добилась своего. Я свою футбольную школу "Рух" Винники назвал в честь Народного Руха - детища Чорновила.
Другой символ - украинская армия. Не бутафорская, а реальная, закаленная в боях, прославленная подвигами героев.

Крупнейшие тектонические изменения за 29 лет - два Майдана. Главное, что произошло после них - изменились люди. Каждый новый Майдан отдалял нас от "совка" и приближал к цивилизованному миру.

Памятные события в личной жизни - создание "Металлиста". Из команды-середняка до лидера украинского футбола. И, конечно, выход с "Днепром" в финал Лиги Европы в 2015 году.

24 августа 1991 Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. Который 1 декабря того же года подтвердил украинский народ на Всеукраинском референдуме. 90,32% ответили "Да".
По Конституции, Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. Украина является унитарным государством.
Государственным языком в Украине является украинский язык. 16 июля 2019 вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни.

Автор: Юрий Стригун
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