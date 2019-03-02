Невезучее "Динамо" снова потеряло форварда

Фран Соль травмировал ключицу и его забрала "скорая"

Киевское "Динамо" в матче чемпионата Украины победило в Чернигове местную "Десну" со счетом - 2:1. У киевлян отличились Кенджьора и Буяльский. У хозяев - Картушов.

"Динамо" в очередной раз подтвердило, что находится в отличной форме, когда с первых минут принялось штурмовать ворота черниговцев. В определенный момент показалось, что подопечные Рябоконя приспособились к атакам киевлян и способны выдержать первый тайм. Однако розыгрыш углового, после которого отличился поляк Кенджьора поломал хозяевам все планы на игру.

Во втором тайме была довольно равная игра, в которой динамовцам удалось забить второй мяч раньше, чем "Десне" - свой первый. При счете - 2:0 довести матч до победы гостям было нетрудно. Однако они заставили поволноваться своих болельщиков, когда пропустили за 7 минут до окончания игры.

"Динамо" пока не имело соперника, который был бы лучше в физических кондициях и в движении на поле. Это позволяет киевлянам легко перекрывать все опасные зоны и оказываться на мяче быстрее оппонента. Однако уже в четверг подопечным Хацкевича будет тяжело, потому что зацепиться за мяч в Лондоне, где "Челси" отошел после разгрома от "Манчестер Сити" будет крайне трудно.

Ситуацию осложняет травма испанского форварда "Динамо" Франа Соля. Судя по увиденному, в игре на "Стэмфорд Бридж" Назарию Русину не будет альтернативы на позиции форварда.

Пока не поздно, киевлянам надо обратить внимание на игру в обороне. Даже "Десна" изредка умудрялась создавать гостям серьезные проблемы. При такой игре в обороне разгрома в Лондоне не избежать.

Голы:

0:1 – 25 Кендзера, 0:2 – 68 Буяльский, 1:2 – 83 Картушов.

Десна – Литовка, Парцвания, Имереков, Гитченко, Фаворов, Картушов, Мостовой, Фаворов, Огиря (Козак, 89), Немчанинов (Богданов, 64), Безбородько (Сергийчук, 73).

Динамо – Бойко, Бурда, Миколенко, Кенджера, Шабанов, Сидорчук (Кадар, 86), Буяльский (Гармаш, 90), Шапаренко, Цыганков, Шепелев, Фран Соль (Русин, 45).

Предупреждения:

Фаворов (22), Безбородько (40), Парцвания (70), Сергийчук (79), Русин (90).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" потратило много сил в Чернигове перед игрой против "Челси"

Следующую игру "Динамо" сыграет в четверг, 7 марта в Лондоне. В Лиге Европы киевлянам будет противостоять "Челси".