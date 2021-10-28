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четверг, 28 октября 2021 18:11

Невеста Роналду забеременела двойней

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Форвард сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" 36-летний Криштиану Роналду в шестой раз станет отцом.

Невеста футболиста Джорджина Родригес беременна двойней от звездного португальца, сообщает Hola.

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По предварительной информации, Джорджина находится на 12 неделе беременности.

У Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео, а также дочь Алана Мартина. Ребенок Родригес - только Алана Мартина.

Автор: Instagram.com/cristiano
 

В этом сезоне Криштиану провел за "Манчестер Юнайтед" десять матчей во всех турнирах, где забил шесть мячей.

Роналду известен своими вступлениями за "Реал", "Ювентус", "Спортинг". В составе сборной Португалии стал победителем Евро-2016.

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