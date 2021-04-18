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понедельник, 19 апреля 2021 06:11

Невероятная диагональ. Игрок "Миная" красиво забил "Десне"

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Невероятная диагональ. Игрок &quot;Миная&quot; красиво забил &quot;Десне&quot;
Кроме василия Пиняшко дублем отметился Анатолий Нуриев. Фото: УПЛ Фото: УПЛ

В 22-го туре Украинской Премьер-Лиги "Минай" в Ужгороде обыграл "Десну".

На 23-й минуте Анатолий Нуриев с пенальти вывел "Минай" вперед, а вскоре он же оформил дубль. Но самым красивым голом оказался третий.

После перерыва Василий Пыняшко красивым ударом довел счет до разгромного. Он получил мяч на правом фланге, ворвался в штрафную и неотразимо пробил по диагонали.

"Десна" отыграла один мяч - после подачи углового отличился Максим Имереков - 3:1.

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"Минай" набрал 18 очков и поднялся на двенадцатое место в таблице УПЛ. В "Десны" - 36 очков и четвертая ступенька. Ранее СНБО обвинил президента "Миная" в контрабанде и наложил санкции.

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