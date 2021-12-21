Неужели Холанд? Шевченко хочет подписать форварда сборной Норвегии

Аутсайдер Серии А "Дженоа" хочет усилить свою атаку забивным форвардом.

В сферу интересов команды Андрея Шевченко вошел форвард сборной Норвегии и нидерландского "Гронингема" 21-летний Йорген Ларсен, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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Новый генеральный менеджер "Дженоа" Йоханнес Шпорс уже работает над трансфером.

"Гронинген" готов к переговорам, а трансфер снайпера оценивается в €5 млн.

Ларсен провел 16 матчей в этом сезоне Эредивизи и забил шесть голов, пять из которых с начала ноября. Нападающий успел дебютировать за национальную команду Норвегии, а в молодежных сборных своей страны отличался высокой результативностью.

21 декабря "Дженоа" сыграет против "Аталанты". Игра начнется в 21.45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.