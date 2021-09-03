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пятница, 03 сентября 2021 11:03

Неудачи Италии и Испании: результаты матчей отбора к Кубку мира

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Неудачи Италии и Испании: результаты матчей отбора к Кубку мира
Федерико Кьеза является одним из самых больших талантов Италии. Фото: Gettyimages.com

2 сентября состоялись матчи отбора к Куба мира-2022 в Катаре.

Победитель Евро сборная Италии сенсационно не смогла победы дома Болгарию - 1:1.

Федерико Кьеза открыл счет в начале матча. Гости ответили голом под конец тайма. Итальянцы имели полное преимущество во втором тайме, но забить победный гол так и не смогли.

Команда Роберто Манчини уже не проигрывает в 35 подряд матчах.

Сборная Швеции дома победила Испанию - 2:1. На старте поединка команды обменялись забитыми мячами. В начале второго тайма Виктор Классон принес шведам сенсационную победу.

Литва ничего не смогла противопоставить дома Северной Ирландии - 1:4.

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Эстония дома была разгромлена Бельгией - 2:5.

Сборная Чехии минимально одолела Беларусь - 1:0.

Англичане в гостях уничтожили Венгрию - 4:0.

Сборная Польши разгромила команду Албании - 4:1.

Немцы не имели никаких проблем с Лихтенштейном - 2:0.

Исландия проиграла дома румынам - 0:2.

Северная Македония не смогла дома победить Армению - 0:0.

Сборная Украины в последнем матче сыграла вничью с Казахстаном - 2:2.

В следующем матче команда Александра Петракова сыграет против действующих обладателей Кубка мира французов. Игра состоится 4 сентября в Киеве. Начало матча в 21:45. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
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