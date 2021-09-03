Неудачи Италии и Испании: результаты матчей отбора к Кубку мира

2 сентября состоялись матчи отбора к Куба мира-2022 в Катаре.
Победитель Евро сборная Италии сенсационно не смогла победы дома Болгарию - 1:1.
Федерико Кьеза открыл счет в начале матча. Гости ответили голом под конец тайма. Итальянцы имели полное преимущество во втором тайме, но забить победный гол так и не смогли.
Команда Роберто Манчини уже не проигрывает в 35 подряд матчах.
Сборная Швеции дома победила Испанию - 2:1. На старте поединка команды обменялись забитыми мячами. В начале второго тайма Виктор Классон принес шведам сенсационную победу.
Литва ничего не смогла противопоставить дома Северной Ирландии - 1:4.
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Эстония дома была разгромлена Бельгией - 2:5.
Сборная Чехии минимально одолела Беларусь - 1:0.
Англичане в гостях уничтожили Венгрию - 4:0.
Сборная Польши разгромила команду Албании - 4:1.
Немцы не имели никаких проблем с Лихтенштейном - 2:0.
Исландия проиграла дома румынам - 0:2.
Северная Македония не смогла дома победить Армению - 0:0.
Сборная Украины в последнем матче сыграла вничью с Казахстаном - 2:2.
В следующем матче команда Александра Петракова сыграет против действующих обладателей Кубка мира французов. Игра состоится 4 сентября в Киеве. Начало матча в 21:45. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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