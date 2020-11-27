Неудача "Гента" и разгром от Моуриньо: результаты матчей 4 тура Лиги Европы

Жозе Моуриньо работает с "Тоттенхэмом" с конца 2019 года. Фото: Reuters

26 ноября состоялись матчи 4 тура Лиги Европы.

В группе А болгарский ЦСКА дома минимально уступил швейцарскому "Янг Бойз" - 0:1. В другом матче итальянский "Рома" в гостях оказалась сильнее румынского "Клужа" -2:0.

Лондонский "Арсенал" не имел никаких проблем в гостях против норвежского "Мольде" - 3: 0. В другом матче группы В австрийский "Рапид" также в гостях победил представителя Ирландии "Дандолк" - 3: 1.

Результативным вышли матча в группе С. Леверкузенский "Байер" дома разгромил "Хапоэль Бен-Шеер" с Израиля - 4: 1. Французская "Ницца" дома проиграла чешской "Славии" - 1: 3.

В группе D шотландский "Глазго Рейнджерс" и португальская "Бенфика" разошлись миром - 2:2. В другом матче бельгийский "Стандард" победил польский "Лех" - 2:1.

Итальянский "Наполи" дома не имел никаких проблем с представителем Хорватии "Риекой" - 2: 0. В другом матче группы F представитель Нидерландов АЗ и испанский "Реал" Сосьедад голов не забивали - 0:0.

Группе Е результативным вышел матче между ПСВ и ПАОКом. Представитель Нидерландов оказался сильнее греческую команду - 3:2. В другом матче группы испанская "Гранада" победила "Омония" с Кипра - 2:1.

"Тоттенхэм" Жозе Моуриньо в группе J разобрался с болгарский Лудогорцем "- 4:0. Команда украинском Евгения Чеберко ЛАСК дома проиграла бельгийскому "Антверпену" - 0:2.

В группе и "Маккаби" Тель-Авив сыграл вничью с испанским "Вильярреалом" - 1:1, а в другом матче "Карабах" из Азербайджана дома проиграл турецкому "Сивасспору" - 2: 3.

"Милан и" Лилль "разошлись миром в группе Н - 1:1. В другом матче "Спарта" Прага разгромила "Селтик" - 4:1.

В группе L гости победили с одинаковым счетом - 2:0. Сербская "Црвена Звезда" оказалась сильнее "Гент", а чешский "Слован" проиграл немецкому "Хоффенхайму".



"Динамо" Загреб в гостях деклассировал австрийский "Вольфсберг" - 3:0. А в другом матче группы К московский ЦСКА не смог переиграть нидерландский "Фейеноорд" - 0:0.

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Матчи 5 тура Лиги Европы состоятся 3 декабря.