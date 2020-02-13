"Нет предпосылок для возвращения Кадара в первую команду" Динамо "- Цыганик

Решением Алексея Михайличенко венгерский защитник Тамаш Кадар переведен в молодежную команду "Динамо". Фото: с отрытых источников

Журналист Игорь Цыганик рассказал, что защитник Тамаш Кадар не имеет перспектив в первой команде "Динамо".

"Достаточно сложная ситуация с Кадаром. На этом этапе он в дубле и нет предпосылок к его возвращению в основу киевлян. Однако и предложений в" Динамо "нет. Есть мнение, что Кадар может оказаться в России.

Там сейчас открыто трансферное окно, агенты привыкли тянуть до последнего, чтобы потом перед закрытием все провернуть очень быстро и на выгодных для себя условиях. Сейчас все направлено на то, чтобы все получилось так, как хочет венгр - покинуть "Динамо", скорее всего, на выгодных ему и его будущем клубу условиях ", - поделился Цыганик в программе" Цыганик Live ".

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Тамаш Кадар присоединился к "Динамо" в феврале 2017 года. За это время сыграл 104 матча киевлян, в которых забил 1 мяч.