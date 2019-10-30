"Нет необходимости" – Вербич объяснил, почему не будет учить украинский язык

Вербич хорошо знает английский

Словенский легионер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, почему не собирается учить украинский язык.

"Языкового барьера уже давно нет. Язык учил сам, без преподавателя. В этом мне очень помог Томаш Кендзера, который появился в "Динамо" несколько раньше и сам прошел этот путь. Если я не знал какое-то слово, спрашивал у него", – сказал Вербич в интервью официальному клубному журналу "Динамо".

"Вообще, русский язык было легко учить, ведь он немного похож на словенский. Украинский тоже понимаю, но сам не говорю. Собственно, в этом нет необходимости, ведь все общаются на русском или хотя бы его понимают".

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В нынешнем сезоне Вербич сыграл за "Динамо" 8 матчей, в которых забил 4 мяча.