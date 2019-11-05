"Нет и еще раз нет. "Динамо" не догонит "Шахтер" – Сабо

Сабо был тренером "Динамо" и сборной

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы киевской команды в борьбе за золотые медали УПЛ.

"Нет, нет и еще раз нет, шансов догнать "Шахтер" у "Динамо" нет. У меня есть опыт, и я смело могу сказать, что такой отрыв не отыгрывается. 10 очков - слишком много".

Об этом пишет "Футбол-24".

Даже если в очном матче победит "Динамо", будет 7 очков отрыва, а это значит, что киевлянам нужно выиграть еще 2 поединка у "Шахтера", и чтобы "горняки" еще кому-то проиграли или сыграли вничью. В общем, нужно, чтобы "Шахтер" проиграл 4 матча, но это нереально. Я уже много раз говорил, что "Шахтер" выше классом, чем "Динамо". И мы от этого никуда не денемся", - подчеркнул Сабо.

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Матч 14-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" состоится 10 ноября на ОСК "Металлист". В игре первого круга чемпионата "горняки" одержали победу 2:1, однако недавно киевляне взяли реванш в Кубке Украины - те же 2:1, но в дополнительное время.