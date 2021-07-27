Несокрушимая Свитолина и третья бронза для сборной: как прошел четвертый день Олимпиады для Украины

Елена Костевич и Олег Омельчук. Фото: Gettyimages.com

27 июля сборная Украины на Олимпиаде в Токио смогла одержать бронзовую награду.

Герои дня - украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Наш дуэт выиграл бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. В бронзовом финале украинцы победили пару из Сербии Аруна Зарунович - Дамир Микеч со счетом 16:12. Эта награда стала третьей бронзой для Украины в Токио.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина смогла выйти в 1/4 финала теннисного турнира. Свитолина проиграла первый сет представительнице Греции Марии Саакари на тайбрейке. Но смогла проявить характер и силу воли и взяла две партии.

В 1/4 финала Элина сыграет против итальянки Камилы Джорджи, которая выбила в 1/8 Каролину Плишкову.

На Играх в Рио-де-Жанейро Свитолина смогла дойти до 1/4 финала. Сейчас есть все шансы побороться за медаль.

Элина Свитолина одержала вторую подряд волевую победу на Играх в Токио

Была надежда на представительниц Украины в маунтинбайке и гребле Яну Беломоину и Викторию Ус. Девушки прошли в финальную стадию, где показали лучшие результаты, но этого оказалось мало для медалей. Украинки финишировали восьмыми.

В 1/4 финала соревнований по боксу вышла Галина Лысенко. Украинка в 1/8 не оставила никаких шансов представительнице Марокко. В 1/4 Лысенко предстоит бой против главной фаворитки соревнований представительницы Турции Бусеназ Сюрменели.

Попрощались с Олимпиадой украинские лучницы. Не смог побороться за медали лидер украинской команды в биатлоне Артем Почтарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина осталась без медали в третий день Олимпиады

В медальном зачете сборная Украины остается на 42-м месте. В активе украинцев три бронзовые награды. Лидирует в рейтинге команда США, у которой восемь золотых, три серебряных и восемь бронзовых медалей. Китай тоже имеет восемь золотых, но меньшее количество серебряных наград. Япония с семью золотыми медалями - не третьем месте.