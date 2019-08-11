Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом

Дмитрий Митрофанов одержал свою 6 победу

Украинский боксер одержал очередную победу

Известный украинский боксер Дмитрий Митрофанов победил техническим нокаутом Рафала Яцкевича из Польши, получив 6-ю победу на профессиональном ринге.

Главный бой на вечере бокса в Киеве завершился в 4-м раунде. Митрофанов отправил соперника в нокдаун левым боковым по печени, но поляк смог подняться и отстоять до конца трехминутки. На 5-й раунд 42-летний Яцкевич выходить отказался.

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Свою предыдущую победу Митрофанов получил 21 апреля на вечере бокса в Киеве. 29-летний уроженец Чернигова брутально нокаутировал Хорхе Вальехо.