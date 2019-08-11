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воскресенье, 11 августа 2019 13:00

Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом

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Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом
Дмитрий Митрофанов одержал свою 6 победу

Украинский боксер одержал очередную победу

Известный украинский боксер Дмитрий Митрофанов победил техническим нокаутом Рафала Яцкевича из Польши, получив 6-ю победу на профессиональном ринге.

Главный бой на вечере бокса в Киеве завершился в 4-м раунде. Митрофанов отправил соперника в нокдаун левым боковым по печени, но поляк смог подняться и отстоять до конца трехминутки. На 5-й раунд 42-летний Яцкевич выходить отказался.

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Свою предыдущую победу Митрофанов получил 21 апреля на вечере бокса в Киеве. 29-летний уроженец Чернигова брутально нокаутировал Хорхе Вальехо.

https://www.obozrevatel.com
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Дата
11
августа

Zatemnennya sontsya spivpalo z avtohonkamy Tysyachi kyyan sposterihaly zatemnennya iz spetsialʹnymy okulyaramy . Pid chas sonyachnoho zatemnennya, shchob ne nashkodyty ocham, fakhivtsi rekomenduyutʹ korystuvatysya okulyaramy z metalizovanym pokryttyam, ne pronyknym dlya infrachervonoho vyprominyuvannya. Takozh mozhna vykorystovuvaty zakopchene sklo abo zasvichenu i potim proyavlenu fotoplivku. Moreplavetsʹ i pershovidkryvach Khrystofor Kolumb vyrishyv zalyakaty indiantsiv, vykorystovuyuchy znannya astronomiyi. Vin vyyavyv, shcho v nich na 1 bereznya 1504 roku vidbudetʹsya povne misyachne zatemnennya. Kolumb povidomyv vozhdyam indiantsiv, shcho yoho bohy obureni povedinkoyu i nezabarom prodemonstruyutʹ tse. Indiantsi v zhakhu staly prosyty vybachennya. Показати більше 700/5000 Затмение солнца совпало с автогонками

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