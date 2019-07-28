Непобедимый Джервонта Дэвис нокаутировал соперника

Американец остается непобедимым

Чемпион WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис победил панамца Рикардо Нуньеса и защитил пояс. Бой прошел в Балтиморе.



Рефери остановил поединок во втором раунде, зафиксировав победу американца техническим нокаутом – пишет sport.ua

Джервонта имеет в своем активе теперь 22 победы в 22 боях. Джервонта Дэвис один из потенциальных соперников украинского боксера Василия Ломаченко.

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У Нуньеса третье поражение в 24 боях.