Неожиданная замена Шевченко. "Дженоа" официально назначил нового тренера

Немецкий тренер 48-летний Александер Блессин стал новым наставником "Дженоа".
Соглашение "грифонов" с Блессином рассчитано до лета 2024 года, сообщает сайт итальянского клуба.
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Последним местом работы немецкого специалиста был бельгийский "Остенд". Также он работал в системе молодежных команд немецкого "Лейпцига".
Предыдущий тренер "Дженоа" Андрей Шевченко был уволен 15 января из-за плохих результатов команды.
"Грифоны" занимают 19 место в Серии А. В крайнем матче "Дженоа" в гостях проиграл "Фиорентине" -0:6. Следующую игру команда проведет 22 января против "Удинезе".
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