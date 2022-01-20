Неожиданная замена Шевченко. "Дженоа" официально назначил нового тренера

Александр Блессин должен спасти "Дженоа" от вылета. Фото: Gettyimages.com/

Немецкий тренер 48-летний Александер Блессин стал новым наставником "Дженоа".

Соглашение "грифонов" с Блессином рассчитано до лета 2024 года, сообщает сайт итальянского клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продолжает получать зарплату. "Дженоа" не расторг контракт с Шевченко

Последним местом работы немецкого специалиста был бельгийский "Остенд". Также он работал в системе молодежных команд немецкого "Лейпцига".

Предыдущий тренер "Дженоа" Андрей Шевченко был уволен 15 января из-за плохих результатов команды.

"Грифоны" занимают 19 место в Серии А. В крайнем матче "Дженоа" в гостях проиграл "Фиорентине" -0:6. Следующую игру команда проведет 22 января против "Удинезе".