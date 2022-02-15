Ненужный Луческу легионер будет играть в Венгрии

Мухаммед Кадири не смог заиграть в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Опорный полузащитник киевского "Динамо" Мухаммед Кадири будет играть в чемпионате Венгрии.

Местный клуб "Гонвед" арендовал ганца до конца сезона 2021/22, сообщает сайт чемпиона Украины.

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Ранее СМИ сообщали, что Кадири будет играть в Казахстане за клуб "Актобе".

Ганец не входит в планы Мирчи Луческу. С приходом румынского наставника Кадири выступал на правах аренды за российский "Арсенал", а в первой части текущего сезона за одесский Черноморец.

Кадири защищает цвета "Динамо" с лета 2019 года после перехода из венской "Аустрии". Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Примерная стоимость футболиста составляет €800 тысяч.

В текущем сезоне "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице. Киевляне на два очка отстают от "Шахтера". Основным опорником "Динамо" является капитан команды Сергей Сидорчук. Его подменяют – Александр Андриевский и Владимир Шепелев. Мирча Луческу пригласил двух молодых игроков на эту позицию – Владимира Бражко и Александра Яцика.