Немецкий тренер отказался возглавить "Челси

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 981
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 621
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2241
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 846
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1647
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1710
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 783
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1998
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
В прощальном матче Браянт набрал 60 очков
В прощальном матче Браянт набрал 60 очков
Россиянина дисквалифицировали с лыжных гонок из-за хулиганского нападения на соперника
Россиянина дисквалифицировали с лыжных гонок из-за хулиганского нападения на соперника
Ребров не может выиграть во втором матче подряд
Ребров не может выиграть во втором матче подряд
"Барселона" вышла на третье место в чемпионате Испании
"Барселона" вышла на третье место в чемпионате Испании
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1647
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 576
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3087
Колонка
24 января 2021
1 Просмотров: 990
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 11:14

Немецкий тренер отказался возглавить "Челси

  Комментировать
Немецкий тренер отказался возглавить &quot;Челси
Ральф Рангник находится без работы с лета 2019-го года. Фото: REUTERS

Немецкий тренер 62-летний Ральф Рангник не захотел работать с "Челси".

Экс-тренер "Шальке" и "Лейпцига" отказался работать с английским клубом до конца сезона, сообщает Footmercato.

Лондонцы предложили специалисту контракт до конца текущего сезона. Однако Рангник отказался от этого предложения из-за ее краткосрочного характера сделки.

25 января в отставку был отправлен Фрэнк Лэмпард. Главным кандидатом на пост тренера "Челси" является Томас Тухель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лэмпард прокомментировал свое увольнение из "Челси"

В текущем сезоне "Челси" занимает 9-ю позиции в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 27-го января против "Вулверхэмптона". Начало игры - в 19. 00.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Немецкий тренер отказался возглавить "Челси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 25659
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 Просмотров: 18208
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 11439
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 11250
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 9153
Спорт
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
 Просмотров: 36
Капитан "Аталанты" определился с новым клубом
Капитан "Аталанты" определился с новым клубом Просмотров: 45
Стало известно, продолжает ли Луческу доверять Cупряге
Стало известно, продолжает ли Луческу доверять Cупряге Просмотров: 207
Лэмпард прокомментировал свое увольнение из "Челси"
Лэмпард прокомментировал свое увольнение из "Челси" Просмотров: 144
Стало известно, за сколько "Гент" продаст Яремчука
Стало известно, за сколько "Гент" продаст Яремчука Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
5
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
2
Зеленский убирал снег
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 1201
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть