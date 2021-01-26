Немецкий тренер отказался возглавить "Челси

Ральф Рангник находится без работы с лета 2019-го года. Фото: REUTERS

Немецкий тренер 62-летний Ральф Рангник не захотел работать с "Челси".

Экс-тренер "Шальке" и "Лейпцига" отказался работать с английским клубом до конца сезона, сообщает Footmercato.

Лондонцы предложили специалисту контракт до конца текущего сезона. Однако Рангник отказался от этого предложения из-за ее краткосрочного характера сделки.

25 января в отставку был отправлен Фрэнк Лэмпард. Главным кандидатом на пост тренера "Челси" является Томас Тухель.

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В текущем сезоне "Челси" занимает 9-ю позиции в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 27-го января против "Вулверхэмптона". Начало игры - в 19. 00.