Немецкий теннисист русском на языке обматерил собственного отца и довёл его до слез

У Александра Зверева сдали нервы во время матча против Стефаноса Циципаса. Фото: рейтер

Немецкий теннисист Александр Зверев по ходу поединка ATP Cup против грека Стефаноса Циципаса русском языке обматерил своего отца и довёл его до слез.

В матче сборных Германии и Греции Зверев, проиграв сет со счетом 1: 6, накричал на своего отца. Тот сидел на трибуне и пытался сделать подсказку. Оператор показал Зверева-старшего, у которого на глазах выступили слезы, сообщает "24 канал"

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В результате Зверев проиграл Циципасу в двух сетах (1: 6, 4: 6), но сборная Германии все же обыграла со счетом 2: 1 Грецию благодаря победам Яна Леннарда Штруффа и пары Кевина Кравица и Андреаса Миса.У четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.