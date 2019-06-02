Отец Неймара говорит, что секс был за взаимным согласием

Нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара обвиняют в изнасиловании.

В пятницу, 31 мая, в полицейском участке Сан-Паулу в районе Санто Амаро было написано заявление на 27-летнего футболиста.

Женщина, чье имя держится в секрете, обвиняет Неймара в сексуальном насилии. Инцидент якобы произошел 15 мая в Париже.

В распоряжении полиции есть документальное свидетельство, согласно которому форвард сборной Бразилии познакомился с предполагаемой жертвой насилия через инстаграм.

После общения молодые люди договорились о том, что девушка через друга Неймара, Галло, получит необходимые документы и средства для путешествия в Париж.

15 мая девушка находилась в отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe, и около 20:00 по местному времени в номер пришел Неймар в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка и футболист обменялись ласками, однако затем, по словам жертвы, бразилец проявил агрессию и насильно, без ее согласия, совершил половой акт.

Жертва рассказала, что вернулась в Бразилию 17 мая, но была слишком потрясена и напугана, чтобы обратиться в полицию.

Полиция конфиденциально ведет расследование. В окружении Неймара заявили, что игрок не в курсе дела и не будет давать комментариев.

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Позже отец футболиста сказал, что секс случился по взаимному согласию.