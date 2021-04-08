Неймара дисквалифицировали на 2 матча

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Фото: REUTERS

Форвард сборной Бразилии и ПСЖ 29-летний Неймар получил 2 матча дисквалификации.

Бразильский форвард получил наказание за удаление в поединке 31-го тура чемпионата Франции против "Лилля" (0:1), сообщает GFFN.

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Неймар был удален в концовке матча. Бразилец получил 2-ю желтую карточку за толчок соперника.

В целом Неймар не поможет ПСЖ в 3-х матчах Лиги 1, поскольку он автоматически пропустит один поединок за полученную красную карточку.

В нынешнем сезоне Неймар провел 20 матчей за ПСЖ, отметившись 13 голами и шестью результативными передачами. ПСЖ занимает второе место в Лиге 1. Парижане отстают от "Лилля" на 3 очка. В следующем туре команда Маурисио Почеттино сыграет против "Страсбурга".