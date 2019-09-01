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воскресенье, 01 сентября 2019 20:11

Неймар угомонился. Бразильца не будет в "Барселоне"

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Бразильский нападающий Неймар решил, что его возвращение в "Барселону" невозможно на текущий момент.

Об этом сообщает football24.ua

Таким образом, форвард ПСЖ решил продолжить выступать за парижский клуб. Он рассказал о своем решении семьи и представителям ближайшего окружения. Родственники Неймара уже донесли решение футболиста к представителям как ПСЖ, так и "Барселоны".

 

Ранее Неймар хотел доплатить космическую сумму из собственного кармана ради возвращения в Барселону - ПСЖ остался неумолим. Руководство чемпионов Франции отклонило очередное предложение каталонцев - 130 млн евро и Дембеле, Тодибо и Ракитич.

Тогда звездный бразилец предложил доплатить еще 20 миллионов из своего кармана

Тогда звездный бразилец предложил доплатить еще 20 миллионов (более половины его зарплаты) из своего кармана, чтобы уговорить парижан отпустить его. Однако даже такой отчаянный шаг форварда не повлиял на итог переговоров - отказ ПСЖ.

 

Впоследствии парижане сделали свое контрпредложение Парижский гранд оценил Неймара в 215 млн евро и хотел осуществить сложный трансфер, который включал бы Ивана Ракитича, Усмана Дембеле и Жан-Клера Тодибо.

Совет директоров "Барселоны" оценил предложение ПСЖ и ее финансовую составляющую и решил отказать парижанам - возвращение бразильца почти невозможно.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 млн евро, став самым дорогим трансфером в истории.

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