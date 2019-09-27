Неймар требует через суд у "Барселоны" кругленькую сумму

Неймар хочет, чтобы "Барселона" заплатила ему бонусы за подписание контракта. Фото: reuters

Бразильский футболист Неймар прибыл в "Барселону" на суд против местной команды. Игрок хочет отсудить у "Барселоны" 18 миллионов евро.

Об этом сообщает "24 канал".

Речь идет о части бонуса, которую должен был получить игрок при подписании нового контракта с "Барселоной". В целом сумма составляла 40 миллионов евро. Однако Неймар получил лишь 22 миллиона, когда продлил контракт с клубом в 2016 году.

Однако "Барселона" подала встречный иск против игрока. Претензия футбольного клуба заключается в том, что бонус в размере 40 миллионов евро Неймару был предусмотрен за выполнение всего контракта - то есть до лета 2022 года. А учитывая то, что футболист летом 2017 перешел в ПСЖ, то не выполнил перед клубом это обязательство.

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Неймар выступает за ПСЖ. В этом сезоне бразилец провел 3 матча, в которых забил 2 мяча.